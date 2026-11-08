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Laatste demonstranten Rode Lijn-protest aangekomen op Museumplein

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De laatste deelnemers aan de Rode Lijn-demonstratie zijn zondag even na 17.15 uur aangekomen op het Museumplein in Amsterdam, zien ANP-verslaggevers. Daarmee is de mars tegen de oorlog in Gaza ten einde gekomen. De demonstranten liepen vanaf het Museumplein een ronde om het Vondelpark en kwamen gedurende de middag in groepen terug op het plein.
De demonstratie begon rond 13.00 uur. De deelnemers waren veelal in het rood gekleed en droegen Palestijnse vlaggen en protestborden. Rond 14.00 uur begon de mars. Vooraan in de stoet was een groot spandoek te zien met de tekst 'Geen geld voor genocide'. Ook scandeerden demonstranten leuzen als 'Free free Palestine' en 'Nederland financiert, Israël bombardeert'.
Volgens de organisatie deden ruim 200.000 mensen mee aan de demonstratie. Onder anderen de Palestijnse journalist Amal Helles en oud-minister Lilianne Ploumen spraken de menigte toe. De demonstratie werd georganiseerd door onder meer Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children en PAX.
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