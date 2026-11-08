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Democraat Jeffries steunt afzettingsprocedure tegen Hegseth

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Democratische fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, steunt een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth. Jeffries zei "absoluut voor" te zijn wat betreft een voorstel dat mogelijk komende week wordt ingediend.
"De zogenaamde minister van Defensie heeft zijn macht misbruikt, onze nationale veiligheid ondermijnd en deze roekeloze en kostbare, doelbewuste oorlog in Iran uitgelokt. Dit heeft geleid tot torenhoge prijzen voor de Amerikaanse bevolking en heeft het land minder veilig gemaakt", aldus Jeffries in het programma This Week op ABC.
De Democraten in het Huis zijn van plan om het voorstel dinsdag te bespreken, wanneer ze voor het eerst samenkomen sinds ze bij de tussentijdse verkiezingen de meerderheid in beide kamers van het Congres behaalden.
Ook onder Republikeinen is de roep om het vertrek van Hegseth toegenomen. De afgevaardigde Thomas Massie liet vorige week weten een afzettingsvoorstel in te dienen zodra het Huis weer bijeenkomt.
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