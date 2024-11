Laatste voorstel op klimaattop: minstens 300 miljard klimaathulp

BAKOE (ANP) - Ontwikkelingslanden moeten in 2035 "minstens" 300 miljard dollar per jaar aan klimaathulp krijgen. Dat is de kern van een bijgewerkt voorstel dat de voorzitter van de klimaattop in Bakoe zaterdagavond heeft verspreid.

Het is een uiterste poging om tot overeenstemming te komen, na uiterst moeizame onderhandelingen. Een eerder voorstel om het huidige budget van 100 miljard dollar te verhogen naar 250 miljard dollar werd door veel landen afgewezen. Ook westerse landen waren kritisch over dat voorstel, onder meer omdat ze er niet duidelijk genoeg in terugzagen dat meer landen gaan bijdragen aan de hulp. In de nieuwe tekst staat dat landen als China en de Golfstaten alleen op vrijwillige basis meebetalen. De officiële lijst van rijke landen wordt dus niet uitgebreid.

Net als in de eerdere tekst wordt ook vastgesteld dat eigenlijk een veel hoger bedrag nodig is: 1,3 biljoen dollar in 2035. Dat bedrag zou uiteindelijk vrijgespeeld moeten worden, maar het is niet duidelijk hoe precies.

De huidige klimaatfinanciering bestaat voor het grootste deel uit leningen en voor een kleiner deel uit giften. Met het geld kunnen armere landen hun economie verduurzamen en zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zoals een hogere zeespiegel, droogte en meer extreem weer.