Plenaire zaal op klimaattop vol, slotvergadering weer geschorst

BAKOE (ANP) - Op de klimaattop in Bakoe is de plenaire zaal weer volgelopen voor het volgende deel van de slotvergadering. Voorzitter Mukhtar Babayev hamerde tijdens de hervatte vergadering enkele beslissingen af over minder grote kwesties. Daarna schorste hij opnieuw, maar nu zou dat slechts 25 minuten gaan duren.

Babayev zei erbij dat in die tijd "documenten" worden opgesteld. Of dit betekent dat er alsnog een akkoord aan zit te komen over de meest heikele kwesties, is nog niet duidelijk.

De slotvergadering werd eerder op de avond ook al geschorst, omdat nog geen overeenstemming was bereikt over een van de belangrijkste onderwerpen: klimaatfinanciering voor armere landen. Daarop volgden weer enkele uren van overleg, met vooralsnog onbekend resultaat.