Laatste weekend van werkzaamheden Den Haag Centraal begonnen

DEN HAAG (ANP) - Zaterdagochtend vroeg is begonnen met het laatste deel van de omvangrijke werkzaamheden op en rond treinstation Den Haag Centraal. Er rijden nog tot en met maandagochtend 02.00 uur geen treinen tussen Den Haag Centraal en de stations Den Haag Laan van NOI, Den Haag Ypenburg en Den Haag Hollands Spoor (HS).

Op Den Haag Centraal wordt dit weekend de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van een aantal sporen en perrons, meldt ProRail. Verder wordt een deel van de sporen verwijderd om meer loopruimte voor reizigers te maken. De werkzaamheden begonnen twee weken geleden.

Reizigers vanuit Rotterdam kunnen gebruikmaken van de RandstadRail, lijn E, die rijdt tussen Rotterdam en Den Haag. Tussen Den Haag Centraal en Ypenburg rijden bussen en Den Haag HS is bereikbaar via het lokale ov. Vandaaruit kunnen mensen verder reizen richting Delft.

De hinder voor reizigers is in de regio nog niet voorbij. Zo rijden er van 12 tot en met 27 maart geen treinen tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal en in het weekend van 15 en 16 maart is er geen treinverkeer van en naar Den Haag HS.