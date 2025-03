Een tragere stofwisseling? Vergeet het maar. De echte reden waarom vrouwen rond hun 45ste extra kilo's kweken is veel simpeler, vertelt Gabriela Peacock, voedingsdeskundige voor de high society en persoonlijke nutritionist van de Britse Prinses Beatrice, aan de Britse krant The Telegraph.

Peacock wijst naar twee hoofdoorzaken: verslechterde eetgewoonten en afnemende spiermassa. "Je stofwisseling vertraagt pas echt na je 60ste, niet na je 40ste”, vertelt de voedingsexpert. "Alle onderzoeken wijzen daarop." Het populaire excuus van een 'vertraagde stofwisseling' is volgens haar meestal niet meer dan een gemakkelijke uitvlucht.

Wat dan wel? Vrouwen rond middelbare leeftijd eten simpelweg anders dan voorheen. Met drukke banen en gezinsverantwoordelijkheden kiezen velen voor gemaksvoeding, grotere porties in de avond, en meer tussendoortjes met veel suiker.

Suikerrijke snacks zijn de boosdoener

De typische 'middel-leeftijdsbuik' is volgens Peacock puur het resultaat van bloedsuikerschommelingen. "Als je om drie uur 's middags uit energiegebrek een suikerrijk tussendoortje pakt, heb je 's avonds automatisch trek in een grote maaltijd met extra koolhydraten."

Daarnaast bouwen vrouwen na hun 30ste steeds moeilijker spieren op. Spiermassa is metabolisch actief. Als je niet regelmatig krachttraining doet, verlies je spieren en vertraagt je stofwisseling vanzelf, zegt de expert.

Eiwitrijk ontbijt is ideaal

Haar advies? Start de dag met eiwitrijk ontbijt (denk aan eieren of yoghurt) en neem gezonde snacks zoals noten of een eiwitshake om bloedsuikerdips te voorkomen. Daarnaast is krachttraining essentieel om geen spiermassa te verliezen.

Peacock raadt daarnaast aan om witte rijst en pasta tijdens de lunch te eten, niet 's avonds. Het avondeten moet bestaan uit magere eiwitten zoals kip of vis, met veel groenten. "Porties hoeven niet klein te zijn, maar kies voor gezondere opties."

Bron: The Telegraph