Laatste zittingsdag zaak Ali B verder na getuigenverhoren

AMSTERDAM (ANP) - De ingelaste getuigenverhoren in het hoger beroep in de zedenzaak tegen Ali B zijn afgelopen. De zaak is tot 13.30 uur geschorst en gaat daarna verder.

Als eerste was de ex-partner en toenmalig manager van Ellen ten Damme aan de beurt. Het verhoor bij het gerechtshof in Amsterdam vond plaats achter gesloten deuren, in aanwezigheid van de advocaat van Ten Damme.

De verdediging van Ali B had donderdag verzocht de voormalig manager nog te mogen horen. Het hof stemde hiermee in, omdat hij een belangrijke getuige is en de verdediging hem nog niet eerder heeft kunnen horen. Achter gesloten deuren is ook een tweede getuige gehoord, tegen wie hij zou hebben gezegd dat er 'iets ergs' was gebeurd tussen Ten Damme en Ali B. De tweede getuige was productieleider van het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan.

Ali B wordt beschuldigd van het verkrachten van Ellen ten Damme rond opnames van het muziekprogramma, in 2014 in Marokko. In de zedenzaak wordt hij verder beschuldigd van een aanranding van zangeres Jill Helena in 2018 en het verkrachten en aanranden van een andere vrouw op een schrijverskamp in Heiloo. Tegen Ali B is een celstraf van 2,5 jaar geëist.