Zeven jaar cel voor vader uit Helmond na dood baby

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 13:02
DEN BOSCH (ANP) - De 35-jarige Jon T. uit Helmond is maandag veroordeeld tot zeven jaar cel door de rechtbank in Den Bosch omdat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn zes weken oude zoon. Het kind overleed in 2021 aan ernstig hersenletsel. Dat ontstond door hevig geweld door de vader, concludeert de rechtbank.
T. was op 28 juni 2021 voor het eerst alleen thuis met het jongetje. Na zo'n drie kwartier belde hij in paniek zijn vriendin dat het kind raar ademde. Vervolgens belde hij met 112. In het ziekenhuis werd ernstig hersenletsel geconstateerd bij de baby. Omdat de prognose uitzichtloos was, is op 3 juli 2021 de beademing gestaakt en overleed het kind.
T. ontkent dat hij de baby iets heeft aangedaan. Eerder had het Openbaar Ministerie acht jaar cel tegen hem geëist. De straf valt lager uit, omdat de rechtbank er rekening mee houdt dat de man niet geschikt is om zijn straf in een reguliere gevangenis uit te zitten. Ook weegt de rechtbank de impact mee van een lange celstraf, het verlies van zijn kind en de lange duur van de strafzaak.
