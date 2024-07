Labourleider boos over 'kiezersonderdrukking' door conservatieven

LONDEN (ANP) - De Britse Labourleider Keir Starmer heeft op de laatste dag voor de parlementsverkiezingen ontstemd gereageerd op de campagnestrategie van de regerende conservatieven. De partij van premier Rishi Sunak waarschuwt dat Labour afstevent op een monsterzege en daarna ongecontroleerd plannen kan doorvoeren. "Dat is feitelijk kiezersonderdrukking", reageert Starmer volgens Britse media.

Labour gaat donderdag volgens peilingen een grote overwinning tegemoet na veertien jaar in de oppositiebankjes. De Conservatieve Partij van Sunak maakt zich schijnbaar weinig illusies meer over de eigen kansen. Prominente conservatieven waarschuwen dat het straks lastig kan worden om effectief oppositie te voeren als de centrumlinkse partij van Starmer inderdaad historisch groot wordt.

Zo stelde het conservatieve kabinetslid Mel Stride op de radio dat hij zich neerlegt bij de peilingen. "Daarom is het nu belangrijk om te kijken naar wat voor oppositie we krijgen. In welke mate is die in staat de regering te controleren?", aldus Stride.

Nigel Farage

Oppositieleider Starmer beklaagde zich in Carmarthenshire over dergelijke uitlatingen. "Ik denk dat de Tories een zeer negatieve campagne hebben gevoerd en geen antwoord hebben gegeven op de vraag welke positieve verandering zij dit land te bieden hebben", zei hij volgens The Independent. "Het is meer van hetzelfde. Feitelijk kiezersonderdrukking. Proberen om kiezers zover te krijgen dat ze thuis blijven."

Premier Sunak probeert ondertussen het beeld te ontkrachten dat de uitkomst van de verkiezingen al vaststaat. Zijn partij kan niet alleen zetels verliezen aan Labour, maar moet ook zien te voorkomen dat teleurgestelde kiezers op de rechterflank overstappen naar de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Sunak betoogt dat 130.000 stemmen op zijn partij in kiesdistricten waar het nog erg spannend is een groot verschil kunnen maken.