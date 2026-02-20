Lage inkomens verliezen meeste koopkracht door kabinet-Jetten

DEN HAAG (ANP) - Door de plannen van het kabinet-Jetten verliezen de lage inkomens de meeste koopkracht, becijferde het Centraal Planbureau (CPB). Als er niets was veranderd, kon die groep nog rekenen op een koopkrachtsgroei van jaarlijks 0,5 procent. Door het beleid van het aanstaande kabinet groeit de koopkracht van de lage inkomens niet meer.

Ook alle andere inkomensgroepen gaan erop achteruit ten opzichte van nu. De 20 procent die het meeste verdient, krijgt er het meeste bij. Die groep gaat er jaarlijks 0,3 procent op vooruit. Voor een doorsnee huishouden is dat 0,2 procent.

De koopkrachtdaling komt volgens het CPB onder meer door het hogere eigen risico en een lagere zorgtoeslag. Lage inkomensgroepen hebben doorgaans meer zorgkosten, waardoor zij meer eigen risico betalen. Ook profiteren zij minder van de nieuwe kindregeling.

WW verkorten

Mensen die een uitkering krijgen omdat zij werkloos (WW) of arbeidsongeschikt (WIA) zijn, krijgen ook te maken met "een sterk negatief koopkrachteffect". De coalitie wil de duur van de WW verkorten tot een jaar. Ook duurt het langer voordat iemand recht heeft op de maximale duur van de WW. Verder wil de coalitie de hoogte van de WIA-uitkering beperken, door de maximale uitkering per dag te verlagen.

De coalitie steunt in de Tweede Kamer op 66 zetels. Voor alle plannen heeft zij dus steun nodig van oppositiepartijen. GroenLinks-PvdA, die de coalitie aan een meerderheid kan helpen, heeft zich al uiterst kritisch getoond over de voorgenomen plannen.