Moederbedrijf Facebook aangeklaagd om oplichtingsadvertenties

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Socialemediaconcern Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook en Instagram, is aangeklaagd door Santa Clara County. De autoriteiten van de county in Californië beschuldigen het bedrijf van "het bewust faciliteren en profiteren" van een groot aantal oplichtingsadvertenties op zijn sociale netwerken.

Hierdoor zouden ouderen en gezinnen zijn misleid met frauduleuze advertenties. Volgens Tony Lopresti, de juridische vertegenwoordiger van Santa Clara County, haalt Meta jaarlijks ongeveer 7 miljard dollar aan inkomsten uit dit soort advertenties.

Hij eist een rechterlijk verbod op de praktijken, boetes en compensatie voor het geld dat door deze advertenties verloren is gegaan. Meta heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.

Santa Clara County ligt in het hart van Silicon Valley, waar veel medewerkers van Meta wonen. Ook de topman van het concern Mark Zuckerberg woont daar.