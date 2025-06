Landelijk onderwijsprotest uitgesteld door staking NS

UTRECHT (ANP) - Het landelijke onderwijsprotest tegen de bezuinigingen van het inmiddels gevallen kabinet dat dinsdag zou plaatsvinden, is uitgesteld. Door een staking van NS-personeel die dag rijden er in het hele land geen NS-treinen. Een "centraal actiemoment" is daarom niet mogelijk, laat een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten.

Eerder werd de actie al verplaatst van Den Haag naar Amsterdam omdat eerstgenoemde moeilijk bereikbaar zou zijn door de aangekondigde regionale spoorstaking in het westen. Zondag maakte vakbond VVMC bekend de regionale staking uit te breiden naar de regio noordwest. Daarop besloot NS al het treinverkeer dinsdag te schrappen, omdat het anders "geen betrouwbare dienstregeling" kan bieden.

"Staken doet pijn, dat hoort erbij. Dit keer bij ons", aldus de AOb-woordvoerster. "Wij staan natuurlijk pal voor het stakingsrecht en willen onze solidariteit uitspreken naar de treinstakers." De organisatie komt naar eigen zeggen na de zomer met een nieuwe actie, "dichter op de verkiezingen".