Renault overweegt productie van drones in Oekraïne

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse autoproducent Renault overweegt zich in Oekraïne te vestigen om er drones te produceren voor zowel Kyiv als Parijs, op voorstel van het Franse ministerie van Defensie. "Er zijn gesprekken geweest, maar er is nog geen beslissing genomen omdat we nog op verduidelijkingen hierover wachten van het ministerie", aldus de autoproducent tegen nieuwssite Franceinfo.

De droneproductie door Renault zou gebeuren op "enkele tientallen of honderden kilometers van de frontlinie", aldus Franceinfo. De drones moeten vooral bij het Oekraïense leger terechtkomen, "maar wij gaan ze ook aan ons eigen Franse leger geven", zei de Franse minister van Defensie, Sébastien Lecornu.

De Franse overheid heeft een belang van 15 procent in Renault.