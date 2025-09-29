ECONOMIE
Landelijke internetuitval gemeld in Afghanistan

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 19:03
anp290925138 1
KABUL (ANP/DPA/AFP) - Afghanistan zou landelijk kampen met internetproblemen. Een bron rond het fundamentalistische regime van de Taliban meldt dat glasvezelverbindingen "tot nader order" worden afgesneden. "Er is geen andere manier of systeem om te communiceren", zei de bron. "De bankensector, de douane, alles in het land zal erdoor worden getroffen."
Internetwaakhond Netblocks meldt dat feitelijk sprake is van een volledige blackout in het land. Persbureau AFP meldt dat het zelf telefonisch contact verloor met het bureau in hoofdstad Kabul en met journalisten in meerdere steden. Afghaanse media melden dat ook radio -en televisieuitzendingen worden gehinderd. Het Afghaanse ministerie van Telecommunicatie heeft nog niet gereageerd.
Er waren eerder deze maand al berichten dat de Taliban, die in 2021 de macht grepen, het internet in het noorden van het land aan het verstoren waren. Die maatregelen zouden bedoeld zijn om "immorele activiteiten te voorkomen".
