Landelijke storing OV-fiets, geen nieuwe fietsen te huur

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 17:26

UTRECHT (ANP) - Door een landelijke storing met het verhuursysteem van OV-fietsen is het dinsdag aan het eind van de middag niet mogelijk een geel-blauwe fiets van de NS te huren. Terugbrengen van een al geleende fiets is wel mogelijk, meldt een woordvoerder van de NS.
Twee weken geleden kampte de NS ook met een storing met het fietsverhuursysteem, maar de oorzaak van de huidige storing is anders. De woordvoerder kan niet zeggen hoelang het probleem nog duurt.
De NS heeft landelijk 23.000 fietsen in de verhuur.
