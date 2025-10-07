Meer dan een miljard mensen op de wereld wonen in sloppenwijken

Armoede de wereld uit? Helaas niet. Volgens schattingen van de VN wonen meer dan een miljard mensen in sloppenwijken.

Momenteel leeft 57 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Tegen 2050 is dat waarschijnlijk 68 procent, vooral door de snelle verstedelijking in Azië en Afrika.

In veel van deze regio’s verloopt de groei echter ongepland en noodgedwongen. Steden breiden zich uit zonder voldoende infrastructuur, riolering of betaalbare huisvesting. Daardoor ontstaan grote gebieden van zelfgebouwde, vaak onveilige huizen: sloppenwijken.

De VN schat dat het aantal mensen dat in zulke omstandigheden leeft de afgelopen twintig jaar is gestegen van 895 miljoen naar 1,1 miljard. Dat betekent dat bijna een op de zeven mensen op aarde tegenwoordig in een sloppenwijk woont.

De zwaarst getroffen gebieden zijn Sub-Sahara-Afrika en Zuid-Azië. Daar leeft naar schatting de helft van alle stadsbewoners in sloppenwijken, tegenover 23 procent wereldwijd.

In sommige landen is de situatie nog schrijnender. In Zuid-Soedan woont ruim 94 procent van de stedelijke bevolking in sloppenwijken, in Mali is dat 92,5 procent en in Afghanistan meer dan 70 procent.

Zelfs in landen met sterke economische groei blijven de verschillen groot. In India bijvoorbeeld is het aandeel stedelingen in sloppenwijken weliswaar gedaald van 55 naar 41,5 procent sinds 2002, maar dat betekent nog altijd dat honderden miljoenen mensen zonder basisvoorzieningen leven.

Op onderstaande kaart zie je een overzicht van de cijfers: