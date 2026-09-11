ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Landsadvocaat: stikstofplannen geven zicht op verlichting crisis

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 15:18
anp110926130 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen, geven "perspectief op vergunningverlening" en daarmee op een uitweg uit de stikstofcrisis. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijcken in een advies dat minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) vrijdag met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Als er weer meer ruimte voor vergunningen komt, zal dat een kwestie van "gebied voor gebied" worden.
Als de stikstofuitstoot daalt en overheden tegelijkertijd van alles doen om de natuur te helpen, dan wordt de natuur daar volgens de landsadvocaat "ontegenzeggelijk" beter van. Maar hoeveel beter hangt af van de uitwerking van de maatregelen en beoordelingen door ecologen. Het Planbureau voor de Leefomgeving merkte al op dat de plannen veel vragen van zowel boeren als overheden.
"Ik heb het met genoegen gelezen", zei Van Essen vrijdag na de ministerraad. Hij ziet in het advies een bevestiging van de beloften die hij een paar maanden geleden deed toen hij de plannen presenteerde. Daarin staan veel maatregelen om natuur te herstellen, onder meer uitstootdoelen per boer en zones rond natuurgebieden met minder vee. Nederland gaat weer van het 'stikstofslot', was de belofte in juni.
loading

POPULAIR NIEUWS

fles autoband

Waait deze nieuwe dieventruc over naar Nederland?

shutterstock_2675967219 (1)

Pas op voor deze slimme phishingtruc: de nepsite verschijnt pas in je eigen browser

179126402_m

Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

201955671_m

Minder testosteron doordat je ouder wordt? Waarschijnlijk is er een heel andere (vermijdbare) oorzaak

shutterstock_2761542565

Zoveel zakgeld krijgen kinderen per leeftijd – en waarom 40 euro een misleidend gemiddelde is

sddefault

The Falling Man: het beeld van 9/11 dat Amerika niet wilde zien

Loading