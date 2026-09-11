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Lichtgewonde Nederlanders busongeluk mogen ziekenhuis verlaten

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 15:20
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ENTER (ANP) - Nederlanders die donderdag bij het busongeluk in Zwitserland lichtgewond zijn geraakt, met onder andere kneuzingen en breuken, worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Dat is de verwachting van Eurocross, die de hulpverlening coördineert.
Gewonde Nederlanders werden eerder naar verschillende ziekenhuizen in de regio overgebracht. De hulporganisatie zegt deze mensen verder te ondersteunen bij het organiseren van hun terugreis naar Nederland.
Donderdag raakte een Nederlandse bus van een Oad-excursie van de weg in de buurt van de Zwitserse plaats Susch. Daarbij vielen vijf doden en veertig gewonden en raakten tien mensen zwaar of middelzwaar gewond.
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