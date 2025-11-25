Kassa, First Dates, Draadstaal en nog veel meer programma's verdwijnen van de buis

BNNVARA stopt vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep in 2027 met een aantal populaire programma's, zoals Kassa, 3 op Reis, First Dates en Proefkonijnen. Ook het Nieuwjaarsconcert, Wortelboer en Van Rossem en Van Roosmalen & Groenteman stoppen, maakte de omroep dinsdag bekend.

De betrokken redacties zijn dinsdagochtend geïnformeerd. Het verdwijnen van deze vaste programma's leidt tot het verlies van zo'n veertig arbeidsplaatsen en maakt een reorganisatie noodzakelijk. Daarna volgt vanwege de bezuinigingen een tweede reorganisatieronde voor de ondersteunende afdelingen. Hoeveel arbeidsplaatsen daarbij komen te vervallen, is op dit moment nog niet bekend.

"Het verdwijnen van al deze vaste titels komt heel hard aan; dit raakt het hart van onze programmering", aldus de omroep. "Kassa en 3 op Reis zijn iconische BNNVARA-programma's die al lang voor de fusie bestonden en een wezenlijk deel van onze identiteit vormen. We verliezen ijzersterke formats die met veel liefde en vakmanschap worden gemaakt, en ons publiek vaak al seizoenen lang weten te prikkelen en amuseren. Dat doet veel pijn. Voor alle collega's én voor alle trouwe kijkers van deze programma's."

AVROTROS

AVROTROS stopt per 2027 vanwege bezuinigingen met een aantal populaire programma's, zoals Draadstaal, Opium op Oerol en het Zondagochtend Concert. Ook documentaireserie Close Up, Nu te zien! en Man en Kunst verdwijnen, maakte de omroep dinsdag bekend.

Ook is het zeer waarschijnlijk dat een aantal radioprogramma's verdwijnen, zoals Andermans Veren, De Sandwich en Opium. Verder wordt er aanzienlijk bezuinigd op het NPO Radio 2-programma Muziekcafé, waardoor "per uitzending minder artiesten de kans en ruimte krijgen voor een live-optreden". Ook actualiteitenprogramma EenVandaag "moet per 2027 een opgelegde bezuiniging opvangen". Daarnaast worden er minder afleveringen gemaakt van het jeugdprogramma Zappsport.

AVROTROS kan nog niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er moeten verdwijnen door het schrappen van alle programma's. Eerder maakte de omroep al bekend te stoppen met Flikken Rotterdam en Het Mooiste Meisje van de Klas. "Na de eerder aangekondigde maatregelen voor 2026 volgen nu extra stappen om de bezuinigingsopgave voor 2027 op te vangen", meldt de omroep. "AVROTROS neemt daarin haar verantwoordelijkheid, maar de impact op externe producenten, musea, orkesten, theaters en het publiek is groot."