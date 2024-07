'Le no-bra': Parijs bevrijdt de boezem

In Parijs is volgens Trouw een opmerkelijke trend gaande: steeds meer vrouwen kiezen ervoor om geen beha te dragen, een beweging die bekend staat als 'le no-bra'. Deze trend, (ook andere bronnen schrijven er over) vooral populair onder jonge vrouwen, weerspiegelt een bredere verschuiving in opvattingen over comfort, lichaamsposititiviteit en feministische idealen. Het aantal BH-loze Franse jonge vrouwen is veel hoger dan in andere westerse landen.

Oorsprong van no-bra beweging

De 'no-bra' beweging vindt haar oorsprong in een bredere westerse stroming die streeft naar de bevrijding van vrouwelijkheid van beperkende schoonheidsnormen. Deze trend kreeg een aanzienlijke boost tijdens de COVID-19 pandemie , toen veel vrouwen tijdens lockdowns het comfort van een beha-loos bestaan ontdekten.

Een peiling uit juni 2022 toonde aan dat 13% van de Franse vrouwen onder de 25 jaar zonder beha door het leven gaat, wat aanzienlijk hoger is dan in andere Europese landen zoals Spanje (3%) en Italië (2%).

Medische en sociale redenen

Comfort staat centraal bij de keuze om geen beha te dragen, waarbij veel vrouwen aangeven zich fysiek beter te voelen zonder deze ondersteuning. Deze persoonlijke ervaring wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Een studie van de Franse arts Jean-Denis Rouillon uit 2013 concludeerde dat borsten sterker worden zonder de ondersteuning van een beha, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Daarnaast spelen sociale factoren een rol, zoals de groeiende acceptatie van verschillende lichaamsvormen en de wens om zich te bevrijden van opgelegde schoonheidsidealen.

Feminisme

De no-bra beweging is nauw verweven met moderne feministische idealen en body positivity. Voor veel vrouwen symboliseert het afzien van een beha een bevrijding van maatschappelijke verwachtingen en onrealistische schoonheidsidealen. Gala Avanzi, auteur van "No-bra, ce que ma poitrine dit de moi", benadrukt dat deze keuze haar heeft bevrijd van complexen en eindeloze vergelijkingen met onrealistische borst-idealen.Deze beweging weerspiegelt een bredere verschuiving in hoe vrouwelijkheid en esthetiek worden gezien, waarbij comfort en zelfacceptatie centraal staan

Mode-industrie reactie

De mode-industrie speelt handig in op de groeiende no-bra trend door hun aanbod aan te passen.

Etam, marktleider in Frankrijk, heeft een opvallende verschuiving gemaakt in hun productlijn: waar voorheen 60% van hun beha's met beugel waren en 40% zonder, is deze verhouding nu omgedraaid ten gunste van beugelloze modellen. Ook andere merken, zoals Princesse tam-tam, merken dat klanten steeds minder interesse tonen in push-up beha's, die gezien worden als een uiting van onrealistische schoonheidsnormen. Deze ontwikkeling weerspiegelt een bredere verandering in de perceptie van vrouwelijkheid en comfort in de mode-industrie.