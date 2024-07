Overijssel stelt toch eigen grond beschikbaar voor zonnepark

WIERDEN (ANP) - Overijssel heeft provinciale grond beschikbaar gesteld voor de realisatie van een zonnepark in de gemeente Wierden. Hoewel de nieuwe coalitie in Overijssel vorig jaar besloot geen zonneparken op landbouw- en natuurgrond meer toe te staan, kan het project van de buurtschappen Notter en Zuna toch doorgaan. Omdat de aanvraag al ruim voor de aanscherping van het provinciale beleid werd gedaan, mag de Coöperatie Notter Zuna het plan wel uitvoeren.

Opvallend is dat de provincie hiervoor eigen grond beschikbaar stelt. Op een locatie tussen de stad Rijssen en de Sallandse Heuvelrug moeten ongeveer 15.000 zonnepanelen komen, verspreid over vijf à zes hectare. "Maar we hebben meer grond nodig, omdat je volgens de regels maar 75 procent van het beschikbare grondoppervlak mag bedekken met panelen", zegt voorzitter Dirkjan Masman van de gebiedscoöperatie. Het dagelijks bestuur van Overijssel heeft besloten dat hiervoor provinciale grond mag worden gebruikt.

"Het gaat om een zonnepark dat er nog kan komen, omdat de aanvraag is gedaan vóór ons besluit om geen zon op veld meer toe te staan", aldus een woordvoerder van de provincie. Nieuwe initiatieven staat Overijssel niet meer toe. De coalitie, bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP, wil landbouwgrond en natuur hiermee beschermen.