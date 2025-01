Le Pen zegt dat velen die haar vader liefhebben in rouw zijn

PARIJS (ANP) - De fractieleidster van de Franse Rassemblement National, Marine Le Pen, heeft gezegd dat veel mensen die haar vader liefhebben, in rouw zijn. Het was haar eerste publieke reactie op het overlijden dinsdag van Jean-Marie Le Pen. De stichter van het nationalistische en rechtse Front National overleed op 96-jarige leeftijd. Marine Le Pen was op de terugweg van een bezoek aan het Franse eiland Mayotte in de Indische Oceaan.

"De dood heeft hem van ons weggenomen. Veel mensen die hij liefheeft wachten op hem daarboven, veel mensen die hem liefhebben rouwen nu hier beneden." Marine Le Pen is de jongste dochter van de politicus die met radicaal-rechtse uitspraken veel vijanden heeft gemaakt.

In 2011 volgde Marine Le Pen haar vader op als aanvoerster van Front National. Ze zette zich in om de partij voor een veel groter kiezerspubliek aanvaardbaar te maken. Dat leidde tot conflicten met haar vader, die ze in 2015 uit de partij zette die later de naam Rassemblement National kreeg. De twee zijn later weer nader tot elkaar gekomen.

Jean-Marie Le Pen wordt zaterdag in besloten kring begraven in zijn geboorteplaats aan de zuidkust van Bretagne, La Trinité-sur-Mer. Hij wordt volgens Franse media bijgezet in het familiegraf in de plaats waar de familie het huis waar Jean-Marie werd geboren nog steeds in eigendom heeft.