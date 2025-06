Hockeysters winnen ook van China in Pro League

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben ook China verslagen in de Pro League. Het team van bondscoach Raoul Ehren was in het Wagener-stadion in Amstelveen met 3-1 te sterk voor de ploeg van voormalig bondscoach Alyson Annan.

In de eerste helft had Oranje het lastig om door de defensie te breken van de Chinese speelsters, die ook de tegenstander waren in de gewonnen olympische finale op de Spelen van Parijs. Vlak voor de rust was het Freeke Moes die met een backhand alsnog de 1-0 binnensloeg. In het derde kwart liepen de hockeysters verder uit. Eerst scoorde Fay van der Elst, daarna maakte Yibbi Jansen de derde uit een strafcorner. In het laatste kwart was Jinzhuang Tan trefzeker uit de rebound van een strafcorner.

De formatie van Ehren speelt zondag nog een keer tegen China. Oranje had eerder twee keer van Spanje gewonnen, eerst met 3-2 en daarna met 11-2.