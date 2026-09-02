Waarom stevig wandelen beter voor je gezondheid is dan een intensieve training, volgens neuropsycholoog

Kom je net terug van een zwetend en hijgend rondje hardlopen , in de hoop dat je lichaam je dankbaar is? Dan hebben we nieuws dat je waarschijnlijk liever een uurtje eerder had gehoord. Want die keiharde trainingen? Die doen je afweersysteem juist minder goed dan een simpel ommetje.

Neuropsycholoog Erik Scherder legt aan RTL Nieuws uit dat matig intensief bewegen, denk aan stevig doorwandelen, wonderen doet voor je lijf én je hoofd. "Bij matig intensieve beweging zul je meer productiviteit en creativiteit ervaren", vertelt hij. En dat zit hem in je bloedsomloop: "Je hart gaat beter werken en pompt je bloed via de carotis (de halsslagader) naar je hersenen. Dit zorgt dat je hersenen beter doorbloed raken en dat wil je."

Natural Killers

Maar het echte nieuws zit 'm in je afweersysteem. In je lichaam bevinden zich zogeheten NK-cellen (Natural Killers) die binnendringende virussen opruimen. En die worden actiever naarmate jij actiever bent. "Hoe meer je beweegt, hoe actiever deze NK-cellen worden en hoe beter je afweersysteem functioneert", aldus Scherder.

Hier wordt het interessant voor iedereen die denkt "hoe harder, hoe beter": dat klopt dus niet. Te intensief sporten kan je weerstand juist ondermijnen. "Wanneer de manier van bewegen té intensief wordt, neemt de curve van de weerstand juist af", waarschuwt Scherder. Hij raadt daarom af om zomaar aan zware krachttraining te beginnen of lange afstanden te gaan hardlopen.

Dit is alles wat je hoeft te doen

Het goede nieuws: je hoeft er dus geen marathon voor te lopen. Volgens Scherder is dagelijks een halfuur bewegen al genoeg. "Maak een lijstje van je favoriete oefeningen en voer die elke dag een halfuur uit op een matje", vertelt hij. Ook kleine aanpassingen tellen mee: "Ga staand tandenpoetsen, sta tijdens je werkdag eens ieder uur op uit die luie stoel en neem wat vaker de trap, ook al heb je die niet nodig."

Ga je liever naar buiten? Dan moet je wel opletten hoe je wandelt. "Maak dan buiten een wandeling indien mogelijk en let daarbij op de intensiteit: langzaam sjokken is niet matig intensief bewegen. De hartslag moet wel iets stijgen", besluit Scherder.

Dus: sportschoenen aan, rustig tempo, hartslag omhoog en je hardloopschoenen mogen wat de neuropsycholoog betreft in de kast blijven staan.