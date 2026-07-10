Leden van cel gelieerd aan IS aangehouden voor aanslag Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP) - Syrië heeft leden aangehouden van een aan Islamitische Staat (IS) gelieerde cel na twee bomaanslagen in de hoofdstad Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Dat heeft de Syrische minister van Binnenlandse Zaken Anas Khattab op X bekendgemaakt.

De identiteit van de verdachten wordt bekendgemaakt nadat ze zijn verhoord, aldus de minister.

Bij de explosies kwam volgens de Syrische autoriteiten één persoon om het leven en raakten 36 mensen gewond. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar Macron logeerde. Ze zouden pas zijn ontploft toen de Franse president al was vertrokken voor zijn afspraak met de Syrische president Ahmed al-Sharaa.

Macron was het eerste staatshoofd uit de Europese Unie dat Syrië bezocht sinds de val van dictator Bashar al-Assad in 2024.