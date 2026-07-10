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Aantal faillissementen daalde met 4 procent in juni

Economie
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 6:44
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DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in juni op jaarbasis met 4 procent afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 302 bedrijven failliet. Dat zijn 12 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, maar 15 meer dan in mei.
De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in juni uit op 8,1. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven nog 8,6 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.
In de sector vervoer en opslag waren relatief gezien de meeste faillissementen. Per 100.000 bedrijven in die sector gingen er 39,2 failliet, een jaar eerder waren dat er 12,1. De industriesector volgde met een faillissementsgraad van 32,7.
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