Leden van Duitse AfD op bijeenkomst met neonazi's in Zwitserland

KLOTEN (ANP) - Op een bijeenkomst in Zwitserland met neonazi's en rechts-extremisten waren ook leden van de radicaalrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), bericht het Duitse onderzoeksplatform Correctiv. Onder meer Bondsdaglid Roger Beckamp en parlementslid van de deelstaat Brandenburg Lena Kotré zouden aanwezig zijn geweest.

De bijeenkomst werd midden december gehouden in een restaurant in de Zwitserse gemeente Kloten. Ook aanwezig waren leden van de groepering Blood & Honour die in Duitsland verboden is, de extreemrechtse Zwitserse groep Junge Tat en leden van de Junge Alternative, een Duitse rechts-extremistische jongerenorganisatie.

Tijdens de bijeenkomst ging Kotré dieper in op wat zij bedoelde met "remigratie". Zo sprak ze zich uit voor het intrekken van het staatsburgerschap van genaturaliseerde Duitsers die zich niet aan de wet hielden, aldus Correctiv.

De bijeenkomst was georganiseerd door een vooraanstaand lid van de Junge Tat bij wie eerder tijdens een huiszoeking een wapenarsenaal was gevonden.