Vuurwerkverkoop begint, een dag eerder dan gebruikelijk

DEN HAAG (ANP) - Mensen kunnen vanaf zaterdag weer siervuurwerk zoals cakes, compoundboxen en grondbloemen kopen. De verkooppunten in Nederland zijn drie dagen open. Dit jaar start de vuurwerkverkoop een dag eerder dan gebruikelijk omdat op zondag geen siervuurwerk verkocht mag worden. Kindervuurwerk kopen is het hele jaar door toegestaan.

Consumenten konden al een tijdje vuurwerk online bestellen, hun bestellingen mogen ze komende dagen ophalen bij een verkooppunt. In aanloop naar kerst deden veel Nederlanders dit. De bestellingen lagen bijna 17 procent hoger vergeleken met de periode vlak voor kerst vorig jaar, zei voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) eerder deze week.

In Duitsland begint de vuurwerkverkoop zaterdag eveneens. In België wordt het hele jaar door vuurwerk verkocht.

Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur mogen mensen in Nederland vuurwerk afsteken. Negentien gemeenten hebben eerder aan het ANP laten weten een vuurwerkverbod te hanteren tijdens de jaarwisseling, drie meer dan vorig jaar. Ongeveer honderd andere gemeenten hebben vuurwerkvrije zones ingesteld, waar afsteken ook verboden is. Onder andere het gebied rond de Tarwekamp in Den Haag, waar onlangs zes mensen om het leven kwamen door explosies en een grote brand, wordt een vuurwerkvrije zone.