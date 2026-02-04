Leeuwtje van Rembrandt geveild voor 15 miljoen dollar

NEW YORK (ANP) - Bij Sotheby's in New York is woensdag een krijttekening van Rembrandt voor 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) geveild. Het is de schets 'Rustende jonge leeuw', die Rembrandt maakte tussen 1638 en 1642. De tekening stond in de veilingcatalogus voor tussen de 15 en 20 miljoen dollar (13 en 17 miljoen euro).

De verkoper, de New Yorkse miljardair en kunstverzamelaar Thomas Kaplan, gaat de opbrengst gebruiken voor Panthera. Dat is een organisatie voor het behoud van veertig soorten wilde katten en hun leefgebieden, die Kaplan in 2006 heeft opgericht.

De afgelopen drie maanden was de tekening te zien op kijkdagen bij Sotheby's in Parijs, New York, Londen, Abu Dhabi, Hongkong en Saudi-Arabië. De tekening van het leeuwtje maakte deel uit van The Leiden Collection, Kaplans verzameling van vooral Nederlandse en Vlaamse schilders uit de zeventiende eeuw.