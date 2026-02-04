ECONOMIE
Kleine ingrepen, groot effect: zo bespaart jouw huishouden direct op energie en water

tips
door Ans Vink
woensdag, 04 februari 2026 om 20:13
bijgewerkt om woensdag, 04 februari 2026 om 20:18
Nederlandse huishoudens besparen in 2026 gemiddeld ruim 220 euro per jaar met eenvoudige verduurzamingsmaatregelen. Geen grote verbouwing nodig, wél een paar slimme gewoontes. Dit zijn drie aanpassingen die direct effect hebben op je energierekening én het milieu.
1. Korter douchen – en kies de juiste douchekop
De douche is de grootste waterslurper in huis. Een gemiddelde douchebeurt kost 61 liter water; een vol bad al snel 120 tot 142 liter. Per minuut verbruik je met een standaarddouche zo'n 6 liter water, maar met een regendouche loopt dat op tot 15 liter. Wie vijf minuten korter doucht, bespaart dus al gauw 30 liter per keer. Overweeg ook een waterbesparende douchekop: die beperkt het verbruik tot maximaal 7,2 liter per minuut.
2. Pak sluipverbruik aan
Apparaten op stand-by vreten ongemerkt stroom. De grootste boosdoeners zijn close-in boilers (90 tot 280 kWh per jaar), tv-decoders (30 tot 130 kWh) en televisies met netwerkfuncties (tot 56 kWh). Een Quooker op stand-by kost je jaarlijks zo'n 88 kWh, oftewel circa 22 euro. Trek stekkers uit of gebruik schakelbare stekkerdozen voor apparaten die je niet continu nodig hebt.
3. Zet de thermostaat een graadje lager
Verwarming is verantwoordelijk voor het grootste deel van je energierekening. Eén graad lager scheelt al snel 6 tot 7 procent op je gasverbruik. Combineer dit met ledlampen en wat extra isolatie, en je bespaart gemiddeld 226 kWh stroom en 140 m³ gas per jaar. Dat zijn concrete cijfers die je direct terugziet op je jaarafrekening.

Kader: Waterverbruik in cijfers

ActiviteitWaterverbruik
Normale douche (per minuut)6 liter
Regendouche (per minuut)15 liter
Gemiddelde douchebeurt61 liter
Vol bad120–142 liter
Bron: Brabant Water, Milieu Centraal

