Leger India meldt nieuwe gevechten met rebellen in Kasjmir

NEW DELHI (ANP/AFP) - Het Indiase leger meldt dat drie vermeende opstandelingen zijn gedood bij een vuurgevecht in de regio Kasjmir. Dat brak uit nadat informatie was binnengekomen dat rebellen zich bevonden in een bos, staat in een bericht op X.

Kasjmir ligt tussen India en Pakistan en beide landen hebben een deel in handen. Indiase veiligheidstroepen hebben al decennia te maken met opstandelingen die onafhankelijkheid eisen of aansluiting bij Pakistan.

Onenigheid over de status van Kasjmir is sinds hun onafhankelijkheid een bron van spanning tussen de kernmachten. Die raakten vorige week opnieuw verwikkeld in een militair conflict, dat na enkele dagen eindigde met een wapenstilstand.

India verwijt Pakistan rebellen in de regio te steunen en zegt nog steeds bereid te zijn kampen van 'terroristen' in Pakistan aan te vallen. De Pakistaanse regering spreekt tegen dat het steun geeft aan opstandelingen.