Servië niet gestraft voor bezoek Moskou, toetreding EU gaat door

BELGRADO (ANP) - Servië wordt niet gestraft voor de aanwezigheid van president Aleksandar Vučić bij de militaire parade in Moskou afgelopen vrijdag, waarop het Kremlin de overwinning op nazi-Duitsland herdacht. Het land mag doorgaan met het toetredingsproces tot de Europese Unie, zei voorzitter van de EU-leiders António Costa tijdens een persconferentie in Belgrado.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas had EU-lidstaten en vooral kandidaten eerder dringend verzocht niet naar Moskou te gaan, omdat de militaire parade de oorlog in Oekraïne zou legitimeren. Ze liet in het midden wat de gevolgen zouden zijn voor degenen die toch naar Moskou zouden gaan.

Costa toonde begrip dat president Vučić de parade heeft bijgewoond, gezien de geschiedenis van Servië. Costa wil nu vooral vooruitkijken. Volgens hem hebben Vučić en de Servische regering "concrete toezeggingen" gedaan voor onder meer de persvrijheid, de kieswet en bestrijding van corruptie.