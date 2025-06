Leger Israël doodt tientallen Palestijnen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israëlisch vuur en luchtaanvallen hebben zondag minstens 59 Palestijnen in Gaza gedood, meldden lokale gezondheidsautoriteiten. Zeventien van hen bevonden zich in de buurt van twee hulpposten van de door de VS gesteunde Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Medici van het Al-Awda Ziekenhuis in de centrale Gazastrook meldden dat minstens drie mensen omkwamen en tientallen gewond raakten door Israëlisch vuur toen ze probeerden een GHF-post nabij de Netzarim-corridor te naderen. Twee anderen kwamen om het leven op weg naar een andere hulppost in Rafah in het zuiden.

Tientallen andere doden vielen bij luchtaanvallen op onder meer Beit Lahiya in het noorden, het vluchtelingenkamp Nuseirat in centraal Gaza en op verschillende plaatsen in het zuiden.