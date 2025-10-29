Leger Israël voert aanval uit in noorden Gazastrook

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt woensdag een aanval te hebben uitgevoerd op een wapenopslag in het noorden van de Gazastrook. De wapens zouden binnenkort worden gebruikt voor een "terroristische aanslag" op de IDF en de Israëlische staat.

De aanval vond plaats in de omgeving van de stad Beit Lahia. Daarbij is een dode gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera op basis van een ziekenhuisbron.

De IDF meldde eerder op woensdag dat het de wapenstilstand in Gaza opnieuw handhaaft, na een reeks luchtaanvallen op Gaza. Die aanvallen werden uitgevoerd wegens vermeende schendingen van het bestand door Hamas.