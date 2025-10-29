ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leger Israël voert aanval uit in noorden Gazastrook

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 16:55
anp291025229 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt woensdag een aanval te hebben uitgevoerd op een wapenopslag in het noorden van de Gazastrook. De wapens zouden binnenkort worden gebruikt voor een "terroristische aanslag" op de IDF en de Israëlische staat.
De aanval vond plaats in de omgeving van de stad Beit Lahia. Daarbij is een dode gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera op basis van een ziekenhuisbron.
De IDF meldde eerder op woensdag dat het de wapenstilstand in Gaza opnieuw handhaaft, na een reeks luchtaanvallen op Gaza. Die aanvallen werden uitgevoerd wegens vermeende schendingen van het bestand door Hamas.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-540627687

In deze stad wordt gestemd zoals gemiddeld in Nederland

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading