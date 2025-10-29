Vrouwen hebben de helft minder beweging nodig dan mannen voor een gezond hart

Goed nieuws voor vrouwen die worstelen met sportschema's: uit nieuw onderzoek blijkt dat zij veel minder hoeven te bewegen dan mannen om hetzelfde positieve effect op hun hart te krijgen.

Onderzoekers van de Chinese Universiteit van Xiamen hebben de bewegingsgegevens van ruim 85.000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk bekeken. In tegenstelling tot eerdere studies die gebruik maakten van vragenlijsten, gebruikten ze deze keer objectieve data van polsbanden die de deelnemers een week lang droegen.

Grote verschillen in effect

De huidige richtlijnen van de Amerikaanse en Europese hartverenigingen en de Wereldgezondheidsorganisatie bevelen 150 minuten matige tot intensieve beweging per week aan, voor zowel mannen als vrouwen. Maar volgens deze nieuwe bevindingen profiteren vrouwen meer van dezelfde hoeveelheid inspanning.

Om het risico op hartziekte met 30 procent te verlagen, hebben mannen 530 minuten beweging per week nodig; dat is bijna negen uur. Vrouwen bereiken hetzelfde resultaat met 250 minuten, ongeveer vier uur per week. Dat is meer dan twee keer zo weinig.

Ook bij patiënten die al hartziekte hadden, zagen de onderzoekers een verschil. Actieve vrouwelijke patiënten hadden een 70 procent lager sterftecijfer vergeleken met inactieve vrouwen, terwijl het verschil bij mannen 19 procent bedroeg.

Hoe werkt dit precies?

De wetenschappers hebben verschillende verklaringen voor dit verschil. Eén mogelijke reden is oestrogeen, een hormoon dat bij vrouwen in veel hogere concentraties voorkomt. Oestrogeen kan helpen bij het verbranden van vet tijdens beweging.

Ook de samenstelling van spieren verschilt tussen de seksen. Mannen hebben meer type II spiervezels die vooral opgeslagen suikers gebruiken als brandstof. Vrouwen hebben juist meer type I vezels, die beter zijn in het verbranden van zuurstof en vetten.

Kanttekeningen bij het onderzoek

Hoewel de studie grootschalig was en gebruikmaakte van objectieve metingen, zijn er enkele kanttekeningen. De deelnemers waren voornamelijk wit en afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast was het aantal vrouwelijke hartpatiënten in de studie relatief klein; slechts 340 vrouwen met hartziekte haalden de bewegingsrichtlijnen, waarvan er zes stierven tijdens de follow-up. De onderzoekers zeggen dan ook dat verder onderzoek nodig is in grotere groepen hartpatiënten.

Het is ten slotte een observationele studie, wat betekent dat er geen definitief causaal verband kan worden vastgesteld. Misschien zijn mensen die veel bewegen gewoon op andere manieren gezonder.