Legerchef: Poetin beveelt opmars troepen in Soemy en Charkiv

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 6:14
anp311225053 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Russische troepen rukken op in de Oekraïense verdedigingslinies en president Vladimir Poetin heeft opdracht gegeven tot uitbreiding van een bufferzone in de Oekraïense regio's Soemy en Charkiv in 2026. Dat heeft de Russische stafchef Valeri Gerasimov tegen Russische persbureaus gezegd.
Volgens de berichten inspecteerde Gerasimov de troepengroepering 'Noord' en hield hij een bijeenkomst in een commandopost. Die Russische troepengroepering werd begin 2024 gevormd en is actief in het noordoosten van Oekraïne. De troepen proberen een bufferzone langs de grens te creëren in de Oekraïense regio's Soemy en Charkiv, door Oekraïense troepen terug te dringen en zich te positioneren voor verdere opmars.
Maandag beval Poetin zijn generaals de opmars richting de Oekraïense stad Zaporizja voort te zetten.
