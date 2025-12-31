Meer dan 10.000 nieuwe caravans en campers in 2025

DEN HAAG (ANP) - In Nederland zijn dit jaar al meer dan 10.000 nieuwe campers en caravans verkocht, ruim 5 procent meer dan in heel 2024. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Afgezien van coronajaar 2021 is het de hoogste verkoop in vijftien jaar.

Vooral campers zijn dit jaar in trek. Het aantal nieuwe kampeerauto's kwam tot halverwege december uit op 2863, een stijging van ruim 16 procent tegenover vorig jaar. Ook de verkoop van caravans zit in de lift, met 7244 nieuwe exemplaren, iets meer dan in heel 2024. In de rest van Europa loopt de caravanverkoop juist terug.

Het totale aantal caravans en campers in Nederland bereikte op 1 december een record van 634.660 voertuigen, ruim 11.000 meer dan een jaar eerder. Volgens KCI-voorzitter Roel Reineman bevestigen de cijfers opnieuw de positie van Nederland als kampeerland. BOVAG-voorzitter Marjolijn Wegkamp wijst erop dat kamperen niet langer seizoensgebonden is en het hele jaar populair blijft.