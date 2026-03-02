ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Legerleider Israël: strijd tegen Hezbollah kan dagen duren

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 7:59
anp020326054 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - De gevechten tussen Israël en de Libanese militante groepering Hezbollah kunnen nog "vele dagen" duren, zei de Israëlische legerleider Eyal Zamir maandag.
Het Israëlische leger begon in de nacht met aanvallen op Hezbollah-doelen in heel Libanon als vergelding voor een eerdere raketaanval van Hezbollah op Israël. Hezbollah is een bondgenoot van Iran.
"We zijn een offensief begonnen tegen Hezbollah", zei Zamir in een video die maandag door het leger werd gedeeld. "We moeten ons voorbereiden op meerdere dagen van gevechten, vele dagen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

Loading