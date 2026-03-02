Legerleider Israël: strijd tegen Hezbollah kan dagen duren

TEL AVIV (ANP/AFP) - De gevechten tussen Israël en de Libanese militante groepering Hezbollah kunnen nog "vele dagen" duren, zei de Israëlische legerleider Eyal Zamir maandag.

Het Israëlische leger begon in de nacht met aanvallen op Hezbollah-doelen in heel Libanon als vergelding voor een eerdere raketaanval van Hezbollah op Israël. Hezbollah is een bondgenoot van Iran.

"We zijn een offensief begonnen tegen Hezbollah", zei Zamir in een video die maandag door het leger werd gedeeld. "We moeten ons voorbereiden op meerdere dagen van gevechten, vele dagen."