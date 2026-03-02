Ruim 2 procent meer omzet voor Nederlandse detailhandel

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse detailhandel heeft in januari 2,2 procent meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verkoopvolume, dus de hoeveelheid verkochte producten, nam daarbij met 1,2 procent toe. De rest van de omzetgroei kwam door hogere verkoopprijzen.

Volgens het CBS ging de omzet in de foodsector met 2,6 procent omhoog. Voor supers was er een groei, maar bij speciaalzaken daalde de omzet. In non-food steeg de omzet met 1,9 procent. Hier deden vooral elektronicawinkels en drogisterijen goede zaken. Bij onder meer kledingwinkels en doe-het-zelfzaken zakte de omzet.

Het CBS stelt dat de omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in januari. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 2,5 procent hoger dan in januari vorig jaar, aldus het statistiekbureau.