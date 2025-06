Leiden gaat excuses maken voor rol bestuur in slavernijverleden

LEIDEN (ANP) - Leiden gaat excuses maken voor de rol van het stadsbestuur in het koloniale en slavernijverleden. Om te bepalen hoe dat het beste kan, gaat het college van B en W "in gesprek met de stad", is vrijdag bekendgemaakt.

De aanleiding voor de excuses is de recente publicatie van een vooronderzoek door de Universiteit Leiden. "Daaruit blijkt hoe wijdverbreid en alledaags de banden waren van Leiden en Leidenaren met het kolonialisme en slavernij", meldt de gemeente in een verklaring.

Leidse historici onderzochten een jaar lang het koloniale en slavernijverleden van de universiteit en de stad, aan de hand van archieven, bronnen en onderzoeken. Daaruit bleek onder meer dat ervan werd geprofiteerd. Ook werden (voormalig) slaafgemaakten uit Suriname of Indonesië tewerkgesteld als bediende in de stad.

Leiden wil een of meer kunstwerken in de stad plaatsen, als monument voor deze periode, is vrijdag bekendgemaakt.