Hermans: iedereen mag staken, maar balen dat geen treinen rijden

DEN HAAG (ANP) - De tijdelijke minister van Infrastructuur en Waterstaat Sophie Hermans vindt het "balen voor iedereen die met de trein wil" dat er geen NS-treinen rijden vrijdag. Tegelijkertijd zei de VVD-minister voorafgaand aan de ministerraad dat NS-medewerkers het recht hebben om te staken.

Hermans noemt het stakingsrecht "een groot goed". Ze wil de staking daarom niet onverantwoord noemen. Hermans hoopt dat het bestuur van de NS en de vakbonden snel weer in gesprek gaan over een nieuwe cao.

"Voor iedereen die vandaag met de trein wil naar werk of voor een lang weekend weg dit Pinksterweekend is het natuurlijk ongelooflijk balen", zegt Hermans over de gevolgen van de staking.

Personeel van de NS staakt vrijdag in het midden van het land, maar doordat er geen treinen vanuit Utrecht kunnen rijden, heeft de NS besloten om helemaal geen treinen te laten rijden. De enige treinen die wel rijden, zijn die tussen Schiphol en Amsterdam Centraal en internationale treinen.