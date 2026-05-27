Leiden verlengt noodopvang voor asielzoekers met enkele maanden

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 17:10
LEIDEN (ANP) - Leiden heeft de noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk met een paar maanden verlengd. Dat doet de gemeente om de druk op Ter Apel te helpen verlichten.
In de Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan zijn 70 à 80 asielzoekers ondergebracht. De noodopvang zou maandag stoppen, maar nu is besloten dat de opvang uiterlijk 30 september sluit.
"De gemeente Leiden helpt al langere tijd om de asielcrisis het hoofd te bieden. De nood blijft echter hoog, waardoor wij ons genoodzaakt voelen om ook nu weer bij te springen als het gaat om het continueren van noodopvang voor asielzoekers", aldus het college van burgemeester en wethouders.
Het stadsbestuur heeft er vertrouwen in dat de opvang goed zal verlopen, omdat deze locatie nog niet tot overlast of onrust heeft geleid. En omdat "de Leidenaren in het verleden zich steeds gastvrij hebben getoond".
