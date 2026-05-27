Toezichthouder grijpt in bij energieleverancier Kikker

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) grijpt in bij energieleverancier Kikker Energie. Uit onderzoek van de toezichthouder komt naar voren dat het bedrijf zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden. Kikker krijgt de tijd om verbeteringen door te voeren. Als het bedrijf dat niet doet, kan de ACM in het uiterste geval de vergunning intrekken.

Een woordvoerder van de waakhond licht toe dat het bedrijf geen kloppende jaarrekening heeft overhandigd en dat de informatie over onder meer de ingekochte energie niet voldoet aan de regels. Daardoor kan de ACM de financiële positie van Kikker niet goed beoordelen.

Het bedrijf staat al sinds 2024 onder verscherpt toezicht, omdat het bedrijf toen financiële problemen had. "Nadat het bedrijf vorig jaar de financiële problemen had opgelost, moeten we helaas vaststellen dat Kikker niet voldoet aan de financiële kwaliteitsnormen. Daarom moet Kikker nu orde op zaken stellen", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. Destijds telde Kikker zo'n 13.000 klanten. De ACM zegt niet hoeveel klanten het bedrijf nu heeft.

Termijn

De onderneming krijgt "een redelijke termijn" om de tekortkomingen op te lossen, voordat de ACM kijkt naar vervolgmaatregelen. Kikker heeft toegezegd de nodige maatregelen te nemen.

Klanten van Kikker hoeven zich volgens de toezichthouder geen zorgen te maken zonder gas of stroom te zitten mocht het bedrijf zijn vergunning kwijtraken. In zo'n situatie start de ACM een speciale noodprocedure op zodat klanten energie blijven ontvangen.