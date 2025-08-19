ECONOMIE
Leider Canadese conservatieven terug in het parlement

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 16:21
anp190825144 1
OTTAWA (ANP/AFP) - De leider van de Canadese Conservatieve Partij keert terug in het parlement. Pierre Poilievre verloor zijn zetel in april bij de landelijke verkiezingen. Hij won maandag met ruime meerderheid een tussentijdse verkiezing in een ander kiesdistrict.
De overwinning in het kiesdistrict Battle River-Crowfoot is een opsteker voor de conservatieve voorman. Die leek vorig jaar nog af te stevenen op het premierschap, maar zijn partij kelderde later in de peilingen en zag een grote voorsprong verdampen.
Daarbij speelden de plannen van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump een rol. Deze zorgden voor onrust in Canada. Trump wilde het buurland als 51e staat inlijven. Kiezers keerden Poilievre, die de Trump-achtige slogan Canada First had omarmd, de rug toe.
Poilievre kon terugkeren in het parlement doordat een partijgenoot plaatsmaakte. De parlementariër uit het overwegend conservatieve Battle River-Crowfoot deed een stap terug om een tussentijdse verkiezing mogelijk te maken.
