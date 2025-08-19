ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PvdD zet huidige Kamerleden bovenaan voorlopige kandidatenlijst

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 16:20
anp190825143 1
DEN HAAG (ANP) - De drie Kamerleden van de Partij voor de Dieren staan opnieuw bovenaan de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. De top drie is ten opzichte van twee jaar geleden niet veranderd met Esther Ouwehand, Ines Kostić en Christine Teunissen bovenaan.
Onder de drie zittende Kamerleden is de conceptkieslijst wel veranderd vergeleken met de vorige verkiezingen. Op de vierde plek staat Falco van Hassel, beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie, gevolgd door het Zwolse raadslid Debbie Mathijsen. Kjell van Wijlandt, raadslid in Almere en Statenlid in Flevoland, staat op plek zes.
In de Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag, staat de Partij voor de Dieren momenteel op vier tot zes zetels. De definitieve kieslijst wordt op 7 september vastgesteld op een congres.
Vorig artikel

Partij voor de Dieren: 5 procent van bbp naar klimaat en natuur

Volgend artikel

Leider Canadese conservatieven terug in het parlement

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

download (5)

Vitae Pro zegt dat het goed is voor ouder worden mensen. Is er wetenschappelijk bewijs voor die claim?

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden