PvdD zet huidige Kamerleden bovenaan voorlopige kandidatenlijst

DEN HAAG (ANP) - De drie Kamerleden van de Partij voor de Dieren staan opnieuw bovenaan de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. De top drie is ten opzichte van twee jaar geleden niet veranderd met Esther Ouwehand, Ines Kostić en Christine Teunissen bovenaan.

Onder de drie zittende Kamerleden is de conceptkieslijst wel veranderd vergeleken met de vorige verkiezingen. Op de vierde plek staat Falco van Hassel, beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie, gevolgd door het Zwolse raadslid Debbie Mathijsen. Kjell van Wijlandt, raadslid in Almere en Statenlid in Flevoland, staat op plek zes.

In de Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag, staat de Partij voor de Dieren momenteel op vier tot zes zetels. De definitieve kieslijst wordt op 7 september vastgesteld op een congres.