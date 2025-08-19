Dag voor SAIL is het puzzelen in de Amsterdamse Oranjesluizen

AMSTERDAM (ANP) - Het is een dag voor SAIL een drukte van belang in de Oranjesluizen bij Amsterdam. Boten varen al de hele dag in en uit. "Er is geen moment dat er geen schip in de sluis ligt", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat (RWS), die spreekt van een "indrukwekkende puzzel en een mengelmoes van verschillende schepen".

Het nautische evenement, dat woensdag begint en tot en met zondag duurt, trekt veel schepen vanuit het binnenland en het IJsselmeergebied naar Amsterdam. RWS rekent erop dat er tijdens SAIL zo'n 10.000 vaartuigen de doorgang tussen het IJmeer/Markermeer en het IJ passeren. Deze dinsdag zijn dat er naar verwachting al 2000, zegt de woordvoerder.

"We zagen het vanaf 10.00 uur echt druk worden", vertelt hij. Sindsdien is het nog niet rustig geweest. "Vooral naar Amsterdam is het druk en liggen er elke schutting tientallen schepen in de sluis om doorgelaten te worden."