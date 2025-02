Leider Duitse Groenen Habeck maakt plaats

BERLIJN (ANP/RTR) - De leider van de Duitse Groenen Robert Habeck gaat geen leidende rol meer spelen in zijn partij. Dat maakte hij bekend naar aanleiding van de verkiezingsresultaten van de parlementsverkiezingen van zondag die hij "teleurstellend" noemde.

"Dit resultaat voldoet niet aan mijn verwachtingen. Het is geen goed resultaat," zei Habeck maandag tegen verslaggevers. "Ik zal geen leidende rol meer nastreven bij de Groenen."

De partij vormde tot november met de sociaaldemocraten van bondskanselier Olaf Scholz en de liberale FDP de coalitie. In de stemming eindigde de partij zondagavond als vierde met 11,6 procent. De partij eindigde net boven Die Linke, die 8,8 procent van de stemmen kreeg. Er is vrijwel geen vooruitzicht dat de Groenen een rol zullen spelen in de nieuwe regering.