Verkoop Just Eat levert topman Groen ruim 311 miljoen op

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd, levert oprichter en topman Jitse Groen naar schatting ruim 311 miljoen euro op. Maandag werd bekend dat techinvesteerder Prosus het beursgenoteerde bedrijf overneemt voor 20,30 euro per aandeel. Dat komt neer op een overnameprijs van in totaal 4,1 miljard euro.

Volgens data van persbureau Bloomberg heeft Groen ruim 15,3 miljoen van de aandelen in handen. Dat belang was tegen de slotkoers van 12,42 euro van afgelopen vrijdag nog ongeveer 190 miljoen euro waard. Groen stond vorig jaar op de 338ste plek van de Quote 500 met een geschat vermogen van 200 miljoen euro in de jaarlijks door het zakenblad uitgegeven lijst van vijfhonderd rijkste Nederlanders.

Groen begon Takeaway.com in 2000 op zijn studentenkamer, waar hij het idee ontwikkelde om een onlinemaaltijdbezorgdienst te lanceren. De multimiljonair bouwde het bedrijf uit tot een van de grootste maaltijdbezorgplatforms ter wereld.