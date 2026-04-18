Leider Iran zegt dat Iran nederlagen aan vijand kan toedienen

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 13:47
‌TEHERAN (ANP/RTR) - De hoogste leider van Iran, ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft ter gelegenheid van de Dag van het Leger gedreigd dat Iran de vijand nieuwe nederlagen kan toebrengen. "De strijdkrachten van Iran die vertrouwen op de almachtige God en de steun van het volk, hebben de twee legers van het front van de wereldwijde arrogantie (Israël en de VS) voor de ogen van de wereld vernederd", aldus Khamenei.
Hij noemde speciaal de marine "die klaarstaat de vijand de meest bittere nederlagen toe te brengen".
