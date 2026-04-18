Schepen beschoten in de Straat van Hormuz

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 13:46
TEHERAN (ANP/RTR) - Ten minste twee schepen zijn beschoten in de Straat van Hormuz, melden maritieme bronnen aan persbureau Reuters.
Eén van de schepen is aangevallen door de Iraanse Revolutionaire Garde, stelt de Britse zeehandelsorganisatie UKMTO. Het Britse agentschap meldde zaterdag een bericht te hebben ontvangen over een tanker die onder vuur was genomen door wat het agentschap omschreef als "twee kanonneerboten die gelieerd zijn aan de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC)". De kapitein van de tanker verklaarde dat de twee boten het vuur openden zonder waarschuwing vooraf, aldus UKMTO in een adviesbericht. Het schip en de bemanning zouden ongedeerd zijn.
Beide aangevallen handelsschepen probeerden de Straat van Hormuz te passeren. Die was korte tijd opengesteld, maar na nieuwe onenigheid tussen Iran en de VS over de voorwaarden voor een vrije doortocht, sloot Iran de vaarroute opnieuw af.
